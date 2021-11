Proprio quando era finalmente riuscita a ricostruirsi una vita, scoprirà di aver vissuto gli ultimi anni nella menzogna. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina von Thalheim (Katja Rosin) verrà infatti finalmente a conoscenza del fatto che suo marito Cornelius (Christoph Mory) non solo è vivo… ma è al Fürstenhof!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina pensa di sposare Christoph

Quando Selina arrivò al Fürstenhof ormai parecchi mesi fa, la sua vita era a pezzi: il marito defunto quattro anni prima le aveva lasciato una montagna di debiti, tanto da costringerla a vendere i cimeli di famiglia. Ciononostante, la von Thalheim dimostrò fin da subito di non essere una donna che si piange addosso…

Dimostrando grande forza di volontà, Selina ha infatti ripreso in mano la propria vita, lavorando nelle scuderie del Fürstenhof e iniziando una complicata relazione con Christoph (Dieter Bach). Innamoratissimi nonostante le numerose differenze, i due sono fino ad ora riusciti a superare ogni ostacolo, tanto che l’albergatore ha chiesto alla fidanzata di sposarlo!

Ebbene, se inizialmente la von Thalheim non si è detta pronta a compiere un simile passo, le cose cambieranno con il tempo. Vedere come Christoph sia stato pronto a rinunciare alla carriera politica per amor suo farà infatti capire a Selina quanto l’uomo tenga davvero a lei.

E così, nei prossimi episodi in onda su Rete 4, la donna confiderà a Maja (Christina Arends) di avere iniziato a prendere in considerazione l’idea di sposare Saalfeld. Ciò che però ignora è di non essere davvero vedova…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Cornelius è vivo

Come sappiamo, infatti, Cornelius non morì anni prima, bensì simulò di proposito la propria morte per far perdere le proprie tracce e poter indagare nell’ombra. Indagini che lo hanno portato proprio al Fürstenhof, dove si è fatto assumere come cameriere spacciandosi per un certo “Lars Sternberg”.

Grazie ad un intervento al volto, l’uomo è riuscito a non farsi riconoscere neppure dalla moglie, ma quest’ultima ha comunque fin da subito percepito una strana attrazione verso il nuovo collega. Attrazione assolutamente reciproca!

Non c’è dunque da stupirsi se, quando verrà a sapere delle intenzioni di Selina di sposare Christoph, Cornelius si precipiterà da lei con una scusa. Ebbene, mentre i due si troveranno insieme, la von Thalheim avrà un incidente con un cavallo e “Lars” chiamerà i soccorsi, finendo per commettere un gravissimo errore…

Preoccupato per la moglie, Cornelius rivelerà infatti ai medici un’informazione estremamente riservata: Selina ha un solo rene! E così, quando quest’ultima si riprenderà, capirà finalmente tutta la verità: quell’uomo misterioso da cui è inspiegabilmente attratta altri non è che suo marito!

Come reagirà la von Thalheim a questa rivelazione? E, soprattutto, riuscirà a perdonare Cornelius e Maja per averla ingannata? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

