Quattro anni fa ha rinunciato alla sua vita per avere giustizia. Da quando si è ritrovato di fronte la donna che ama, però, mantenere la decisione presa ogni giorno più difficile. Non c’è dunque da stupirsi se, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) avrà un momento di debolezza. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 2 e 3 novembre 2021

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius si avvicina a Selina

Da quando simulò la propria morte per sfuggire all’arresto e poter indagare nell’ombra sullo scandalo finanziario di cui fu (ingiustamente) accusato, Cornelius non si è mai tirato indietro davanti a nessun ostacolo. Il suo arrivo al Fürstenhof, però, ha cambiato tutto…

La sua determinazione ha infatti vacillato per la prima volta quando l’uomo si è trovato di fronte a Selina (Katja Rosin). Nonostante siano passati anni dal loro ultimo incontro, Cornelius si è infatti reso conto di amare ancora perdutamente la moglie e la tentazione di rivelarle la propria identità è diventata sempre più difficile da ignorare.

Nonostante i tentativi di Maja (Christina Arends) di dissuaderlo, l’uomo ha dunque iniziato a cercare la vicinanza della coniuge, con cui si è inevitabilmente creata una forte complicità nonostante il fatto che la donna sia in una relazione con Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Christoph ha ricattato Rosalie

Sarà in questa situazione che la relazione di Selina con Christoph attraverserà un’improvvisa crisi. La von Thalheim scoprirà infatti il fidanzato sta ricattando Rosalie Engel (Natalie Alison) per costringerla a ritirarsi dalle elezioni per il consiglio regionale.

Inutile dire che per la donna si tratterà di un vero e proprio shock, specialmente perché – a domanda diretta – il compagno le aveva giurato di essere totalmente estraneo alla vicenda. Selina si renderà dunque conto di stare insieme ad un criminale, oltre che ad un bugiardo.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La delusione spingerà la von Thalheim a prendere le distanze da Saalfeld e cercare il conforto di un amico. E, inutile dirlo, l’amico in questione sarà Cornelius! Sarà così che Selina si confiderà con il marito durante una passeggiata nel bosco…

Ebbene, tra i due si creerà un livello tale di intimità che l’uomo proverà a baciare la sua amata! All’ultimo momento, però, la von Thalheim si tirerà indietro e scapperà via. Mentre Cornelius si pentirà per la propria audacia, la donna non riuscirà a spiegarsi il proprio comportamento.

Confusa, Selina si confiderà con Alfons (Sepp Schauer), rivelandogli di avere la sensazione di conoscere “Lars Sternberg” da sempre. La donna starà finalmente intuendo la verità? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.