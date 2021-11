Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 21 a sabato 27 novembre 2021:

Selina confida a Maja di stare valutando l’idea di sposare Christoph. Addolorata, la ragazza ne parla a Cornelius, che si precipita dalla moglie.

Rosalie non trova il coraggio di raccontare a Michael del ricatto di Ariane e trova una scusa per giustificare la sua decisione di far approvare il progetto dell’hotel benessere. Il medico, però, intuisce che la fidanzata gli nasconde qualcosa…

Vanessa rifiuta di ascoltare gli avvertimenti di Shirin: non è vero che Max la sta usando solo come consolazione! Quando il fitness trainer scopre che la Ceylan ha messo in guardia la Sonnbichler contro di lui, sospetta che la prima sia gelosa…

Selina ha un incidente alle stalle e viene soccorsa da Cornelius, che dà ai medici delle informazioni riservate sulla salute della donna. A quel punto lei capisce che “Lars Sternberg” altri non è che il marito che credeva morto da quattro anni!

Cornelia e Christoph scoprono di avere una passione comune: il pianoforte! I due decidono dunque di esibirsi in un duetto all’evento benefico. Un’idea che preoccupa Werner…

Rosalie non lascia nulla di intentato per farsi perdonare da Michael. Alla fine i due si riappacificano e la Engel garantisce al fidanzato che d’ora in poi manterrà le sue promesse elettorali. Ariane glielo permetterà?

Selina non riesce a spiegarsi l’aspetto di Cornelius e rifiuta di ascoltare i suoi tentativi di spiegarsi. Solo quando Maja le racconta tutta la storia, la donna inizia finalmente a crederci…

Max vuole scoprire se Shirin è davvero gelosa e inizia a flirtare apertamente con Vanessa davanti a lei. E la reazione la Ceylan sembra confermare i suoi sospetti…

Werner mette in guardia Cornelia da Christoph, dicendosi preoccupato per Robert. Quest’ultimo ribadisce di fidarsi della fidanzata, ma poi si presenta a sorpresa alle prove tra quest’ultima e il “rivale”…

Selina è sconvolta per le rivelazioni su Cornelius e chiede del tempo per elaborare la verità. Christoph si accorge subito che nella fidanzata c’è qualcosa non va e le chiede spiegazioni…

Selina non riesce a perdonare Cornelius e Maja per averla ingannata e dichiara persino di non essere affatto convinta che il marito sia davvero innocente. Quest’ultimo è più determinato che mai a provare la propria innocenza, ma poi assiste ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere…

Vanessa confessa finalmente a Max di amarlo e, quando lui le ribadisce di non ricambiare i suoi sentimenti, si dice pronta a rimanere al suo fianco solo come amica.

Maja e Florian vogliono scoprire se Ariane ha veramente avvelenato Selina qualche mese prima, ma non sanno come…

Rosalie scopre che è stato il Dr. Kamml a dare in pasto alla stampa le informazioni sulla dipendenza di Michael. A quel punto, la donna decide di dimettersi dalla commissione competente per chiaro conflitto di interessi e fa in modo che Hildegard prenda il suo posto come consigliere. La Engel è infatti sicura che la Sonnbichler prenderà le parti di Michael…

