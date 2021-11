Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 5 a sabato 11 dicembre 2021:

“Lars” fa credere a Erik che Cornelius si nasconda in una baita nei pressi del Fürstenhof. Inizialmente Vogt vorrebbe avvisare la polizia, ma Ariane gli consiglia di verificare prima di persona che von Thalheim sia davvero lì.

Max e Shirin fanno una scommessa: il primo a raggiungere quota 10.000 follower sul loro vlog vincerà! Ben presto, però, i due capiscono di dover unire le forte per centrare l’obiettivo…

A causa dei medicinali che le sono stati somministrati da Christoph, Ariane sta sempre peggio e Michael le consiglia di farsi visitare in ospedale, dove la donna finisce nelle mani del dottor Kamml. Peccato che quest’ultimo sia al soldo di Saalfeld!

Erik si mette in cammino verso la baita indicatagli da “Lars”, senza accorgersi di venire inseguito di nascosto. Quando Vogt si rende conto del pericolo, inizia a fuggire, finendo in mezzo alla strada…

Vanessa è demoralizzata per gli scarsi risultati ottenuti con la riabilitazione. Nella speranza di tirarla su di morale, Max le regala la biografia di un celebre schermidore che si è ripreso da un infortunio simile al suo: Georg Fichtl. La ragazza rimane così colpita dalla storia da decidere di contattare l’atleta…

Rosalie vuole promuovere l’evento benefico con delle fotografie di Christoph e Cornelia al pianoforte. Quando Robert vede gli scatti che ritraggono i due come una coppia innamorata, non riesce a trattenere la gelosia.

Florian si ritrova Erik di fronte all’auto e non fa in tempo a frenare, investendolo in pieno! Sconvolto, il ragazzo chiama i soccorsi, ma le condizioni del fratello sembrano disperate…

Florian scopre le responsabilità di Cornelius nell’incidente di Erik e, come se non bastasse, Maja gli confessa di essere già a conoscenza delle intenzioni del genitore. Sconvolto, il giovane Vogt prende una decisione drastica…

Ariane inizia a sentirsi meglio e decide dunque di cancellare gli esami prescrittile dal dottor Kamml. Quest’ultimo, però, la convince ad andare a fondo alla cosa e così la Kalenberg “scopre” di avere un tumore al cervello!

Appena Selina viene a sapere dell’incidente di Erik, intuisce che c’è dietro la mano di Cornelius. Profondamente delusa, la donna consiglia di rifarsi una vita lontano dal Fürstenhof e lui la spiazza con un appello inaspettato…

