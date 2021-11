Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 7 a sabato 13 novembre 2021:

Selina scopre che Christoph le ha mentito: è stato lui a manipolare il video della conversazione tra Rosalie e Michael per poi ricattare la donna!

Shirin prova soddisfazione nella sua vendetta contro Max e decide di farsi invitare al ristorante del Fürstenhof per far pagare al ragazzo un conto salato. Le cose, però, non vanno come previsto…

André e Leentje sono ormai pronti a partire, ma per il cuoco l’idea di lasciare i propri cari diventa sempre più difficile da sopportare. E così, dopo essersi riconciliato con Werner, lo chef fa una confessione alla fidanzata: non se la sente di seguirla in Olanda!

Christoph si trova davanti ad una scelta: pubblicare il video originale (e perdere probabilmente le elezioni) oppure distruggere la sua relazione con Selina. Cosa sceglierà?

Florian avvisa Max che Shirin sta cercando di vendicarsi, in quanto ha saputo della sua stupida scommessa. Il personal trainer si scusa dunque con la ragazza, a cui fa anche un’appassionata dichiarazione d’amore. La Ceylan resta profondamente colpita, ma ignora che il giovanotto sapesse della sua vendetta…

Christoph capisce di non poter perdere Selina e pubblica il video originale da lui usato per ricattare Rosalie. A quel punto quest’ultima vince le elezioni e viene festeggiata da amici e colleghi. Per Saalfeld si tratta invece di una sconfitta su tutti i fronti…

Max vuole far colpo su Shirin preparando una torta e chiede ancora una volta a Vanessa di aiutarlo. La Sonnbichler lo accontenta, ma poi viene abbandonata da sola in cucina mentre il giovanotto va a flirtare con Shirin…

Mentre Maja e Florian trascorrono una notte da sogno in una baita romantica del Fürstenhof, Cornelius trova degli indizi che sembrano confermare i suoi sospetti su Erik.

André e Leentje si dicono addio e la donna parte da sola per l’Olanda. Werner e Michael cercano di consolare lo chef per la perdita della sua amata.

Vanessa fa una scenata, accusando Max di essere un ipocrita di fronte a Shirin. Quest’ultima scopre così che il giovanotto l’ha ingannata ancora una volta e chiude i rapporti con lui.

Deciso a portare Erik a tradirsi, Cornelius gli fa recapitare una lettera anonima in cui cerca di ricattarlo. Vogt avvisa immediatamente Ariane ed i due pensano a come disfarsi del materiale compromettente in loro possesso.

Ariane si accorge che qualcuno li sta spiando attraverso il computer di Erik e sospetta immediatamente di “Lars”, pur ignorando che si tratta in realtà di Cornelius. I due complici decidono dunque di depistare quest’ultimo…

Max non riesce a spiegarsi il comportamento di Vanessa, almeno fino a quando Michael non gli apre gli occhi: la ragazza è chiaramente innamorata di lui! Sconvolto, il personal trainer decide di affrontare la Sonnbichler: lei ammetterà i propri sentimenti?

