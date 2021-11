Nonostante tutto puntasse contro di lui, si è ostinato a credere alla sua innocenza. Ora, però, sarà costretto ad aprire gli occhi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) scoprirà infatti che il fratello maggiore Erik (Sven Waasner) è un criminale della peggior specie…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian scopre che Erik ha ricattato Maja

Uniti da un legame profondo, ma al contempo diametralmente opposti per indole: nonostante il reciproco affetto, Erik e Florian erano destinati ad arrivare allo scontro. Un momento che il giovane guardacaccia ha provato a rimandare il più possibile…

Pur avendo visto con i propri occhi il fratello maggiore ricorrere a mezzi diabolici pur di raggiungere i propri obiettivi (lo sorprese mentre tentava di appiccare un incendio nel bosco), Florian si è infatti a lungo rifiutato di credere che Erik potesse fare di peggio. Un ottimismo che si è infranto di fronte alla dura realtà.

Come sappiamo, dopo avergli dovuto mentire per settimane, alla fine Maja (Christina Arends) ha infatti finalmente rivelato al fidanzato di essere stata crudelmente ricattata da Erik, che è arrivato a minacciarla di rovinare la vita di suo padre Cornelius von Thalheim (Christoph Mory).

Per il povero Florian si è trattato di un durissimo colpo. Ciononostante, il ragazzo si è rifiutato di credere che il fratello fosse davvero implicato nello scandalo finanziario per cui fu incastrato Cornelius. Anche questa volta, però, rimarrà deluso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik aggredisce Cornelius

Come vi abbiamo anticipato, Cornelius riuscirà infatti a trovare le prove del coinvolgimento di Erik sia nella truffa finanziaria sia nell’intrigo orchestrato da Ariane (Viola Wedekind) contro i Saalfeld. Ormai vicino al trionfo, von Thalheim si preparerà dunque a consegnare il materiale alla polizia. Purtroppo, però, i suoi nemici saranno un passo avanti a lui…

Erik tenderà infatti un agguato a Cornelius, sottraendogli i documenti prima che quest’ultimo possa giungere alla polizia. E non è finita qui! Quando si renderà conto che von Thalheim non aveva con sé una preziosa chiavetta USB contenente i file originali, Vogt informerà Ariane (Viola Wedekind), pregandola di intervenire.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian scopre che Erik ha truffato Cornelius

Ebbene, come prevedibile, la dark lady non userà mezze misure, arrivando a minacciare di uccidere Florian se Maja non le dovesse consegnare la preziosa chiavetta. Terrorizzata, la ragazza non vedrà altra soluzione se non piegarsi alle richieste della Kalenberg, ma racconterà poi tutto al fidanzato.

Inizialmente incredulo, Florian capirà velocemente che la sua amata gli ha raccontato ancora una volta la verità. Gli basterà infatti parlare con Cornelius per capire che l’aggressore di quest’ultimo altri non è che suo fratello Erik.

A quel punto il guardacaccia dovrà ammettere a se stesso di aver voluto chiudere gli occhi di fronte alla dura realtà: Erik è un criminale! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

