Per raggiungere i propri obiettivi, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non si ferma di fronte a nulla. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady non esiterà a minacciare la vita di un innocente per assicurare il successo dei suoi intrighi…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 10 e 11 novembre 2021

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius vuole denunciare Erik

Da quando ha conosciuto Erik Vogt (Sven Waasner), Ariane ha trovato il compagno perfetto… nella vita e negli affari! Entrambi avidi e senza scrupoli, i due hanno infatti subito stretto un’alleanza mirata ad arricchirsi alle spalle dei Saalfeld. Delle ombre dal passato, però, metteranno in pericolo il loro piano…

Come sappiamo, infatti, Erik fu in passato responsabile di una truffa finanziaria di cui fu accusato il povero Cornelius von Thalheim (Christoph Mory). Ebbene, purtroppo per Vogt, quest’ultimo scoprirà la verità e (comprensibilmente) pretenderà di ottenere giustizia. Un’eventualità che Erik non potrà permettere a nessun costo…

Determinato ad impedire che Cornelius porti alla polizia le prove della sua colpevolezza, Vogt aggredirà dunque l’uomo alle spalle, rubandogli lo zaino contenente i preziosi documenti. Lo attende però una brutta sorpresa…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane ricatta Maja per salvare Erik

Una volta tornato a casa, Erik scoprirà infatti che tra i documenti che Cornelius aveva con sé manca la chiavetta USB contenente i file originali. E non ci metterà molto a capire chi è in possesso delle preziose informazioni: Maja von Thalheim (Christina Arends)!

Non potendo fidarsi di nessun altro, Cornelius – ricoverato in ospedale dopo l’aggressione subita – chiederà infatti alla figlia di portare la chiavetta con le prove alla polizia. I loro nemici, però, saranno ancora una volta un passo avanti a loro…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Intuendo le intenzioni della ragazza, Ariane si precipiterà infatti in ospedale e riuscirà a bloccarla appena in tempo, mettendola di fronte ad un crudele ultimatum: se Maja consegnerà i documenti alla polizia, la Kalenberg darà ordine di far uccidere Florian!

La ragazza cederà al ricatto? E, soprattutto, quello della dark lady sarà un semplice bluff? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.