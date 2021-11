Due uomini la amano alla follia, ma entrambi sono riusciti a ferirla e deluderla oltre ogni immaginazione. E così, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina von Thalheim (Katja Rosin) capirà che è arrivato il momento di fare una scelta…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina rifiuta la proposta di matrimonio di Christoph

Quando l’amatissimo marito Cornelius (Christoph Mory) scomparve in un incidente in paracadute e fu dichiarato morto, Selina si trovò ad affrontare la prova più dura della sua vita. Con il cuore spezzato, la donna si è ritrovata a portare da sola il peso di una famiglia in grave crisi economica, per di più con l’onta di una truffa finanziaria di cui il defunto marito sarebbe stato responsabile.

È stato in queste circostanze che la von Thalheim è giunta al Fürstenhof, dove ha finalmente ritrovato l’amore al fianco di Christoph (Dieter Bach). Quest’ultimo, però, si è rivelato essere ben diverso dal classico principe azzurro…

Pronto a tutto pur di raggiungere i propri scopi, Saalfeld si è infatti più volte macchiato di veri e propri crimini, finendo per deludere profondamente la compagna. E così, quando le ha chiesto di sposarlo, la von Thalheim ha rifiutato. Un nuovo colpo di scena, però, cambierà le carte in tavola…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina accetta di sposare Christoph

Come sappiamo, la scoperta che Cornelius ha simulato la propria morte, lasciandola da sola a gestire tutti i problemi, sarà uno shock per Selina. Ferita e delusa per la mancanza di fiducia da lui dimostrata nei suoi confronti, la von Thalheim respingerà dunque le scuse del marito, dicendo chiaramente che il loro rapporto è finito il giorno della “morte” dell’uomo.

Cornelius, però, non si darà per vinto e cercherà in continuazione la vicinanza della coniuge, implorandola di concedergli una seconda chance. Ebbene, non solo le sue preghiere non sortiranno gli effetti desiderati, ma metteranno pure Selina in difficoltà con Christoph.

Quando quest’ultimo la sorprenderà insieme al marito, infatti, la donna non vedrà altra scelta se non dire al fidanzato che “Lars Sternberg” è innamorato di lei e le sta facendo delle avance pressanti. A quel punto Saalfeld deciderà di sbarazzarsi del rivale, decidendo di licenziarlo.

E Selina? Sempre più esasperata, deciderà di dare un segnale chiaro a Cornelius, arrivando ad accettare di fronte a lui la proposta di matrimonio di Christoph!

La von Thalheim arriverà davvero all’altare insieme a Saalfeld? E Cornelius riuscirà a controllarsi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

