Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è abituata a essere un predatore alfa. Per una volta, però, sarà lei la preda! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la perfida dark lady si ritroverà infatti sotto attacco da parte di un misterioso nemico…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Selina scopre che Ariane ha rovinato Cornelius!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane e Robert diventano una coppia

Da ormai alcune settimane vi stiamo parlando di una storyline che sta sconvolgendo i telespettatori d’oltralpe: la storia d’amore di Ariane Kalenberg e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la dark lady perderà infatti la testa per l’affascinante albergatore e non si fermerà di fronte a nulla pur di separarlo da Cornelia (Deborah Holle) e poi sedurlo.

Ebbene, a sorpresa l’uomo cadrà in pieno nella trappola di colei che fino a poco tempo prima aveva considerato la sua peggiore nemica. E così, dopo aver lasciato Cornelia credendo di avere un legame di sangue con lei, Robert inizierà una relazione con Ariane!

Inutile dire che la notizia sconvolgerà l’intero Fürstenhof, scatenando la preoccupazione di Werner (Dirk Galuba), nonché la rabbia di Erik (Sven Waasner). Furioso per essere stato lasciato dalla Kalenberg, quest’ultimo si alleerà dunque con i Saalfeld nella speranza di smascherare la sua ex complice e separarla dunque da Robert. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik si allea con Werner per separare Ariane e Robert

Ebbene, nonostante i loro sforzi, Werner ed Erik non riusciranno ad aprire gli occhi a Robert… anzi! Quest’ultimo, infatti, non solo si sentirà sempre più sentimentalmente coinvolto da Ariane, ma rovinerà anche i rapporti con il resto della famiglia.

Werner, infatti, tenterà in ogni modo di allontanare la pericolosa criminale dal figlio, arrivando a minacciare di cacciarla dal Fürstenhof. Di fronte all’opposizione di Robert, Saalfeld tenterà addirittura di fabbricare delle prove false per incastrare la Kalenberg, ma verrà sorpreso in flagrante proprio da Robert!

Il risultato? Quest’ultimo chiuderà i rapporti con il genitore!

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane viene minacciata

Sarà in queste circostanze che Ariane inizierà a ricevere delle misteriose telefonate minatorie che si faranno sempre più insistenti. Convinto che dietro ci sia la mano di Erik e Werner, Robert non esiterà a denunciare alla polizia il suo stesso padre pur di proteggere la fidanzata. La situazione, però, non migliorerà…

Le minacce, infatti, non si fermeranno e Ariane finirà sull’orlo di una crisi di nervi: esattamente il piano dei suoi nemici! Erik e Werner spereranno infatti di portare la donna a tradirsi da sola. Un piano che sembrerà funzionare…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Poco dopo la Kalenberg subirà infatti il “colpo di grazia”: durante una passeggiata nel bosco, verrà seguita da una losca figura, che la aggredirà per poi somministrarle un potente sedativo. E, quando la donna si sveglierà, andrà nel panico più totale.

Ariane perderà definitivamente la ragione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.