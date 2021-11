Anticipazioni fiction Tutta colpa di Freud – la serie, trama prima puntata in onda mercoledì 1° dicembre 2021 in prima serata su Canale 5:

Francesco Taramelli, psicanalista e padre di Marta, Sara ed Emma, vista la partenza di quest’ultima per Londra, viene colto da un attacco di panico, che lo mette sulla strada della bella psichiatra Anna.

Marta, dottoranda amante del preside di facoltà, viene truffata e sfrattata. Sara, in procinto di sposare Filippo, si innamora della wedding planner Niki. Emma, aspirante influencer, dopo aver incontrato Claudio decide di non partire. Insomma, nel giro di un istante le figlie di Francesco sono di nuovo tutte a casa e Francesco non sa se esserne felice o disperarsi.

A casa Taramelli, da quando sono di nuovo tutti insieme, regna il caos. Le abitudini sono dure da riprendere e ognuno ha i suoi problemi da affrontare: per Francesco ci sono gli attacchi di panico e le disastrose conseguenze della sua distrazione sul lavoro. Sara deve invece affrontare i sentimenti per Niki e Filippo. Marta ha a che fare con le promesse di Ettore a cui non sa se credere ancora mentre Emma combatte con la diffidenza di Claudio nell’affidarle un un lavoro.

