Dopo il successo di Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene, da mercoledì 1° dicembre in prima serata su Canale 5 arriva Tutta colpa di Freud – La serie, una divertente commedia familiare in quattro puntate che vede protagonista un trio di attori molto amato: Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Prodotta da Mediaset con Lotus Produzioni e Prime Video (che l’ha già diffusa in streaming a fine febbraio 2021), la fiction si ispira all’omonima pellicola del 2014 di Paolo Genovese (che qui cura il soggetto di serie) e ruota attorno alla vita di Francesco Tamarelli (Bisio), uno psicanalista milanese che dopo il divorzio dalla moglie Angelica (Magdalena Grochowska), un’ambientalista sempre in giro per il mondo, si è visto costretto a crescere da solo tre figlie.

Tutta colpa di Freud, la serie: tre figlie per Francesco (Claudio Bisio), anticipazioni

Le tre ragazze sono ormai adulte e tutte, o quasi, hanno una propria vita lontana dalla casa paterna. Tra di loro c’è Sara (Caterina Shulha), prossima al matrimonio e in dubbio sul fatto che quella sia la scelta giusta per la sua felicità; poi c’è Marta (Marta Gastini), assistente universitaria che in segreto vive una relazione con il suo preside di facoltà ed infine c’è Emma (Demetra Bellina), l’ultima che ancora vive con Francesco, in procinto di partire per un viaggio di un anno all’estero (cosa che preoccupa molto suo padre).

Ma quando tutte e tre le ragazze, ognuna per un motivo differente, torneranno a chiedere aiuto a Francesco, l’uomo si ritroverà nuovamente assorbito dalle loro vicende personali: una situazione, questa, del tutto inaspettata e che gli provoca forti attacchi di panico, al punto che il protagonista si vede costretto a farsi psicanalizzare dalla sua collega Anna Cafini (Pandolfi).

Del caotico mondo di Francesco fa parte anche Matteo Tommasi (un personaggio esilarante interpretato da Max Tortora), amico fraterno sempre pronto ad aiutarlo con i suoi consigli che sembrano vere e proprie diagnosi. Matteo vive una singolare relazione con la singolare Chiara Leonardi, interpretata da Stefania Rocca.

Tutta colpa di Freud – La serie è una godibilissima commedia familiare dal ritmo vivace e incalzante, che – attraverso le dinamiche di un padre e delle sue tre figlie – racconta in chiave leggera e spensierata l’amore in tutte le sue sfumature. Riuscitissima l’accoppiata vincente formata da Claudio Bisio e Max Tortora: i due attori con i loro esilaranti personaggi regalano molteplici momenti di puro svago e spensieratezza.

Nel cast della serie diretta da Rolando Ravello, oltre ai già citati Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora e Stefania Rocca, ci sono anche Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina. L’appuntamento con la prima puntata di Tutta Colpa di Freud è per mercoledì in prima serata su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.