Un posto al sole, anticipazioni 19 novembre: Filippo recupera la memoria, Nunzio torna a Napoli

Quella di venerdì 19 novembre sarà una puntata particolare per i fan di Un posto al sole: dopo la storia dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), si sta per chiudere anche un’altra trama che ha contraddistinto gli scorsi mesi. Parliamo ovviamente della memoria di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), che l’uomo recupererà proprio in questo episodio dando inizio a un tripudio di felicità familiare.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: di LARA sappiamo davvero tutto?

Per una vicenda che si conclude, altre però se ne stanno aprendo. Vediamo dunque le trame del 19 novembre, giorno in cui rivediamo a Napoli anche il personaggio di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo):

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 19 novembre 2021

In un’altalena di emozioni, Filippo dopo la grande paura vissuta per la fuga di Irene sta per vedere di nuovo stravolta la sua vita: il Sartori recupera tutti i suoi ricordi!

Nunzio si precipita a Napoli per stare vicino a Chiara, sconvolta dopo il terribile incidente.

Niko, allo studio, si trova sempre più sotto pressione. Alberto intanto continua a cercare lavoro.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)