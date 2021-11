Un posto al sole, anticipazioni 23 novembre: Giancarlo ricontatta Silvia…

Martedì 23 novembre 2021, Un posto al sole ci propone una scelta difficile per Rossella, un sentimento (quello di Nunzio per Chiara) che forse non si è mai completamente estinto e una decisione di Niko che provocherà diversi malumori a Palazzo Palladini.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 22 novembre: l’incidente di Chiara, qualcosa non quadra

Vediamo dunque cosa accadrà:

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 23 novembre 2021

Michele (Alberto Rossi) tenta di convincere Rossella (Giorgia Gianetiempo) a continuare il suo percorso di formazione, anche se ciò richiederà la lontananza da Napoli e da Riccardo (Mauro Racanati).

Torna in scena Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), che a sorpresa torna a contattare Silvia (Luisa Amatucci).

Nunzio (Vladimir Randazzo) – che appare ancora molto preso da Chiara (Alessandra Masi) – si dedica alla sua ex fidanzata e la aiuta ad affrontare il periodo difficile che sta vivendo.

Appoggiato da Susanna (Agnese Lorenzini), Niko (Alberto Rossi) intende assumere Alberto (Maurizio Aiello), ma non tutti saranno d’accordo con lui.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)