Negli ultimi anni ad Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è capitato di tutto e praticamente mai si è trattato di svolte positive. Lo scaltro e losco avvocato di Un posto al sole si è ritrovato spesso coinvolto in vicende che gli hanno portato grossi guai e in tutto questo lo storico personaggio della soap ha perso anche l’amore di Clara Curcio (Imma Pirone), nonostante i due abbiano messo al mondo il piccolo Federico.

Nelle più recenti puntate di Upas, però, qualcosa sembra essere cambiato: Alberto sta usufruendo di una grande occasione di riscatto fornitagli da Niko Poggi (Luca Turco), che lo ha ingaggiato allo studio. Certo, l’atmosfera attorno a questa assunzione non è delle migliori, con papà Renato (Marzio Honorato) che ha messo in piedi una sorta di vigilanza continua sull’odiato Palladini ed è sicuro che prima o poi il “nemico” dimostrerà ancora una volta la sua vera natura.

Renato, peraltro, sta trovando grande appoggio nel giovane Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), che non perde occasione per denigrare Alberto. Il motivo è chiaro: Patrizio è l’attuale boyfriend di Clara e non sopporta il fatto che la sua amata debba per forza di cose avere a che fare con l’ingombrante ex. L’accanimento che il ragazzo ci sta mettendo, però, sembra a volte un tantino eccessivo: c’è un certo timore da parte sua di perdere prima o poi l’amore della Curcio?

Il dubbio ha una sua ragion d’essere e presto si insinuerà sempre di più anche nei telespettatori: sin dal battesimo del piccolo Federico si è notato un certo cambiamento di Clara nei confronti di Alberto e anche il fatto che adesso il legale abbia trovato lavoro da Niko sembra essere piaciuto alla donna. Che il sentimento che univa i due personaggi non sia del tutto estinto?

Senza entrare troppo nei particolari, per ora vi anticipiamo che i fan del programma avranno da ora in poi sempre più l’impressione che Clara inizi “stranamente” ad essere un po’ troppo divisa tra il vecchio amore e quello nuovo, a partire da un qualcosa legato al Natale che diventerà un vero e proprio problema da risolvere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

