Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021: La brutta lite tra Marina e Fabrizio rischia di produrre conseguenze insanabili nel loro rapporto; l’uomo medita sui propri errori, mentre la Giordano affronta Roberto. Si avvicinano le dimissioni di Susanna dall’ospedale, ma Franco e Niko continuano a chiedersi chi possa averla aggredita. Arriva il momento della visita di Espedito Altieri.

Ferri prova ad accorciare le distanze con Marina, che però è impegnata ad affrontare la sua crisi matrimoniale. Una fastidiosa discussione tra Riccardo e Mattia rivela ulteriormente la natura violenta del rider ma getta anche qualche ombra sul bel dottore. Mariella vorrebbe affrontare Espedito e sponsorizzare la causa di Speranza, ma Guido fa dietrofront.

Il carattere fumantino di Riccardo Crovi crea qualche incomprensione tra Ornella e Rossella. Diego ha un’intuizione che potrebbe imprimere una svolta alle indagini sull’aggressione a Susanna. Divisa tra il desiderio di cedere alle avances di Ferri e quello di aiutare Fabrizio a uscire dalla sua dipendenza, ora Marina è a un bivio. Vittorio e Samuel tirano un sospiro di sollievo per la partenza del padre di Speranza. Guido riceve un inatteso incarico.

Il cerchio si stringe intorno a Mattia: Niko cerca di capire se sia stato davvero lui ad aggredire Susanna. L’incontro con Lara spinge Ferri a indagare sul motivo del suo ritorno a Napoli. Fabrizio dà a Marina un segno forte del suo amore e della sua volontà di cambiare. Dopo le raccomandazioni di Espedito su Speranza, Guido sente tutta la pressione del suo ruolo di “vigilante”.

Dopo aver aggredito Diego, Mattia fa perdere le sue tracce: è fuori di sé e pericoloso. Stravolto dall'impegno di doversi occupare di Elisabetta, Filippo chiede aiuto agli inquilini della Terrazza per tenere compagnia a Irene; quest'ultima, però, non sembra gradire!

