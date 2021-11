A Un posto al sole sta per “cambiare il vento”: la storyline principale che ha caratterizzato settembre e ottobre (ovvero l’aggressione a Susanna) si sta dirigendo verso le battute finali e nuove trame sono intanto all’orizzonte. Come da noi anticipato già diverso tempo fa, il personaggio di Lara Martinelli (Chiara Conti) si riaffaccia a Upas la prossima settimana, ma è previsto a breve anche il ritorno di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo).

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 5 novembre: Alberto e Patrizio riusciranno a non litigare?

In realtà queste non sono le uniche “casting news” del momento e, anzi, ci sono dei rumor piuttosto interessanti di cui vi parleremo prestissimo. Ma in questo post ci concentriamo su quella che è la novità più imminente: l’arrivo di un ruolo inedito che per il momento sarà solo “di passaggio”, ma che magari in futuro potrebbe avere più spazio. Vediamo di che si tratta…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

È da tanto tempo che nelle vicende “comedy” di Palazzo Palladini si parla del terribile padre di Speranza Altieri (Mariasole Di Maio), che poi è anche il fratello di Mariella (Antonella Prisco). È un personaggio che, soprattutto nelle ultime puntate, ricorre spesso nei dialoghi del clan Del Bue, ma che finora non si è mai visto.

Ebbene, la lacuna sta per essere colmata. Le anticipazioni indicano che nella puntata di lunedì 8 novembre arriverà il momento della visita di Espedito Altieri (sì, è questo il nome del papà di Speranza). L’uomo, interpretato dall’attore Antonio Conte, sin da subito sembrerà davvero “retrogrado” e corrisponderà esattamente all’idea che già ci siamo fatti di lui, non escludendo una grande irascibilità.

Comunque sia, Mariella partirà subito con l’intenzione di affrontare il fratello e difendere la libertà della nipote, ma un divertente equivoco convincerà Guido (Germano Bellavia) che forse è meglio non esagerare…

Come si concluderà la breve visita di Espedito a Napoli? L’Altieri senior conferirà al nostro Guido l’incarico (con tanto di responsabilità, ovviamente!) di vegliare su Speranza fino a quando quest’ultima sarà a Napoli. Ma questo è ovviamente un fardello pesante per il povero vigile, il quale sa benissimo che è proprio suo figlio Vittorio (Amato D’Auria) l’elemento che più potrebbe creare problemi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.