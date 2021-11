Il burrascoso rapporto tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. La coppia ha recentemente vissuto momenti infelici a causa delle grandi tensioni che, nel corso di un raptus, hanno portato Fabrizio ad aggredire la moglie.

Come proseguirà ora la faccenda? Come vedremo, i due – che pure sembrano al momento aver ristabilito un precario equilibrio – continueranno a navigare in acque decisamente poco tranquille. A mettere nuovamente a rischio la serenità coniugale sarà infatti una nuova preoccupante questione riguardante il pastificio…

Le questioni lavorative, insomma, non daranno tregua al povero Fabrizio, intenzionato a salvare la sua azienda dal fallimento e allo stesso tempo a mantenere alta la qualità dei prodotti. Un proposito che l’imprenditore cerca da tempo di raggiungere a ogni costo, benché si sia rivelato fin dall’inizio un desiderio di non facile concretizzazione.

Saranno senza dubbio giornate difficili per Fabrizio, che, terrorizzato dall’idea di perdere per sempre l’impresa di famiglia, apparirà sempre più disilluso e inquieto. L’uomo potrà contare in questo grigio periodo soltanto sulla vicinanza di Marina, la quale tenterà ogni carta per rasserenare il coniuge, sempre più in ansia in vista del lancio sul mercato di un nuovo formato di pasta: per Rosato sarà l’ultima speranza di salvezza? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

