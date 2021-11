Ci ha provato il fior fiore della polizia a risolvere il caso dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), così come anche Franco Boschi (Peppe Zarbo) e Niko Poggi (Luca Turca) hanno tentato in tutti i modi di capire chi fosse il colpevole. E invece, alla fine, a risolvere l’arcano sarà a sorpresa un personaggio che non si è mai interessato pienamente a questo caso ma che, proprio nelle attuali puntate di Un posto al sole, sta iniziando a notare delle stranezze…

Parliamo di Diego Giordano (Francesco Vitiello), che – lavorando al Caffè Vulcano – già da qualche episodio sta iniziando ad accorgersi del lato ombroso del giovane Mattia Savelli (Andrea Pacelli). Inizialmente il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) non ha fatto caso più di tanto agli sbalzi d’umore del rider, che però ora sono più frequenti ed evidenti: non vi sarà sfuggito che Mattia reagisce sempre peggio ai discorsi di Diego, il quale si sta lentamente rendendo conto che il suo collega non è esattamente quello che sembra.

Al dunque si arriverà finalmente la prossima settimana. Diego avrà stavolta un’intuizione piuttosto precisa e ne parlerà a Niko, il quale cercherà di capire se possa essere stato davvero Mattia ad aggredire la sua Susanna. Intanto il Savelli perderà sempre più il controllo e andrà fuori di testa, cosa che probabilmente ci porterà al culmine di questa lunga storyline.

Eh sì: Mattia arriverà ad aggredire Diego e poi sparirà dalla circolazione. Che fine ha fatto? Occhio all’episodio di venerdì 12 novembre, le cui trame ci descrivono un Mattia “fuori di sé e pericoloso“! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

