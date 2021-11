Sembrava tornato finalmente il sereno tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), che dopo un periodo turbolento avevano ritrovato l’armonia mettendosi alle spalle i problemi degli ultimi mesi. Una pace destinata però a durare il tempo di qualche settimana, visto che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole la Graziani e suo marito dovranno far fronte a una nuova crisi coniugale che potrebbe rivelarsi fatale per la tenuta del loro matrimonio.

Leggi anche: Un posto al sole: AMATO D’AURIA (Vittorio) lascia la soap dopo tanti anni?

Devastata dai sensi di colpi e dal disprezzo della figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo), Silvia aveva deciso di andare contro i suoi sentimenti e di mettere il punto alla relazione con Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), cercando in questo modo di dare un nuovo slancio al travagliato matrimonio con Michele. Un tentativo caduto nel vuoto, dal momento in cui il sentimento tra Silvia e il bancario è tutt’altro che sfumato.

Un posto al sole: SILVIA e GIANCARLO si riavvicinano a sorpresa!

È così, proprio mentre la Graziani cercava di dimenticare definitivamente l’amore per Giancarlo, il Todisco – mai rassegnatosi all’idea di dover rinunciare per sempre alla sua amata – farà clamorosamente ritorno nella vita di Silvia, sparigliando le carte in tavola e facendo riemergere nella donna tutte le incertezze riguardo il rapporto con Michele.

Da quel momento, sarà impossibile per Silvia soffocare l’amore per Giancarlo, il quale non farà nulla per impedire un nuovo riavvicinamento della donna, ma al contrario cercherà in più di un’occasione di mettersi in contatto con lei. A pagarne lo scotto sarà ancora una volta Michele, che fin da subito noterà un atteggiamento diverso da parte della moglie, sospettando un ritorno di fiamma tra la consorte e il suo ex amante. I segnali saranno infatti chiari ed inequivocabili per il Saviani, che apparirà determinato a cercare una soluzione definitiva nel suo matrimonio.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Occhio dunque alle prossime puntate della soap, quando Michele e Silvia si decideranno ad analizzare una volte per tutte il futuro della loro relazione, che mai come in questo caso sarà a un passo dall’irreparabile spaccatura.

Sia Silvia che Michele saranno infatti sempre più convinti a mettere la parola fine al loro matrimonio, giunto oramai a un punto di non ritorno dopo un anno di agonia. Una decisione spiazzante che rischierebbe di veder terminare una delle storie d’amore più longeve di Upas… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.