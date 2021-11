Siamo probabilmente alle ultime battute del giallo di Un posto al sole relativo all’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini) e, come starete sicuramente notando, nella faccenda è stata inconsapevolmente coinvolta anche Rossella (Giorgia Gianetiempo). Infatti Mattia (Andrea Pacelli) ha sviluppato una pericolosa “fissa” che riguarda proprio la figlia di Silvia (Luisa Amatucci), cosa che non promette nulla di buono…

In tutto questo, però, l’aspetto su cui oggi ci focalizziamo è un altro e le anticipazioni della prossima settimana ci aiutano in tal senso: le trame indicano infatti che “una discussione tra Riccardo e Mattia rivelerà ulteriormente la natura violenta del rider ma getterà anche qualche ombra sul bel dottore“.

C’è da dire che Riccardo Crovi (Mauro Racanati) è entrato in Upas dando subito l’idea di un ragazzo competente nella sua professione e al tempo stesso ironico e “sfacciato” quanto basta per risultarci particolarmente simpatico. In realtà, presi dalla sua nascente storia d’amore con Rossella, non abbiamo fatto caso più di tanto al fatto che… del suo passato non sappiamo ancora nulla!

A tal proposito, Ornella (Marina Giulia Cavalli) ha fin da subito sviluppato con Riccardo un rapporto piuttosto conflittuale e, pur stimando il collega, ha dei dubbi su di lui anche da un punto di vista umano: “…Come se facesse lo spaccone per nascondere qualcosa“, ha recentemente affermato la dottoressa Bruni parlando di Crovi al marito Raffaele (Patrizio Rispo).

Avrà ragione Ornella? A dirla tutta, ultimamente sui social anche i fan della soap iniziano ad avere qualche dubbio sulla personalità di Riccardo: ha qualche segreto che presto uscirà allo scoperto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

