È un periodo di cambiamenti e di nuove responsabilità professionali per Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo), che nelle ultime puntate di Un Posto al Sole ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Numerose trame in questo periodo stanno infatti girando intorno alla giovanissima dottoressa, alle prese con le scorie della crisi matrimoniale attraversata dai suoi genitori.

Non saranno infatti giornate facili quelle che si prospettano all’orizzonte per Rossella: quest’ultima è sempre più cosciente della difficoltà di “riparare” il rapporto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), i quali saranno ormai intenzionati a mettere la parola fine al loro matrimonio.

Un finale che non farà felice la Graziani, battutasi fino all’ultimo per cercare di eliminare le divergenze tra i genitori, ritenute invece irrimediabili dai diretti interessati. Rossella dovrà dunque fare i conti con la spiazzante scelta di Silvia e Michele, una decisione che indirettamente sconvolgerà la vita della ragazza, già alle prese con la difficile relazione con Riccardo Crovi (Mauro Racanati).

Inizierà così un periodo di smarrimento per Rossella, che farà fatica ad accettare la freddezza creatasi tra Silvia e Michele, manifestando un malessere che preoccuperà non poco i due. A sparigliare ulteriormente le carte in tavola sarà un’emergenza ospedaliera, che turberà profondamente la nostra protagonista portandola a riconsiderare il suo futuro professionale.

Intanto, le cose si metteranno piuttosto male tra Silvia e Rossella, tanto che quest’ultima – quando capirà che Michele sta cercando un alloggio in cui stare – dirà alla madre senza mezzi termini che deve essere lei a uscire di casa: “Vai a stare da Giancarlo!“.

Per Silvia inizierà dunque un periodo di forte turbamento, causato dalla distanza emotiva impostale dalla consanguinea. Come andrà a finire? Per il momento vi anticipiamo solo che, se tanto ci dà tanto, qualcuno in questa storia potrebbe prendere tra non troppo tempo una decisione inaspettata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

