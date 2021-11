Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, i telespettatori hanno fatto la conoscenza di Espedito Altieri (Antonio Conte), l’arcaico e dispotico padre di Speranza (Mariasole Di Maio) che subito ha creato scompiglio nella famiglia Del Bue.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 24 novembre: Silvia, Michele ha di nuovo dei sospetti su di lei

A fare le spese dell’inaspettata visita del fratello di Mariella (Antonella Prisco) è stato in particolare Guido (Germano Bellavia), al quale Espedito ha affidato la tutela della giovane figlia. Un compito accettato malvolentieri dal Del Bue senior, poco propenso a intromettersi nelle complicate e spinose questioni di cuore del figlio.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A complicare ancor di più le vicende sarà ora l’arrivo di un’inaspettata notizia che scompiglierà i piani di Vittorio (Amato Alessandro D’Auria), già profondamente preoccupato a causa dell’evoluzione del suo rapporto con Speranza. Di cosa si tratterà?

Quel che è certo è che per Vittorio inizierà una nuova fase della sua storia con la sua nuova fiamma, che da parte sua sembrerà continuare a covare qualche dubbio riguardo al proseguimento del flirt. Fatto sta che Vittorio apparirà invece deciso a fare un ulteriore passo avanti nel rapporto: a nulla stanno servendo insomma i miti consigli del padre e di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che cercano vanamente di dissuadere il giovane Del Bue dai suoi obiettivi, ritenuti impraticabili e con ben poche possibilità di realizzazione.

Attenzione dunque alle puntate in onda a partire da lunedì 29 novembre: la caparbietà di Vittorio rischierà di mandare in crisi il suo legame con Speranza? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.