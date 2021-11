Una vita, anticipazioni 1 e 2 novembre: Antonito nei guai, se la caverà?

Anticipazioni puntata 1271 di Una vita di lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021:

Le signore di Acacias pensano che Genoveva si stia prodigando per Felipe, che è in ospedale. Velasco apprende la novità e reagisce con molta gelosia.

Bellita utilizza l’unguento indicatole da Aquilino di Cabrahigo, ma Alodia la avvisa sul fatto che così facendo la situazione potrebbe peggiorare.

Felicia consegna agli Olmedo le chiavi e i libri contabili del ristorante.

La fotografia di Antonito con la collana di amuleti di Aquilino viene diffusa a mezzo stampa e così l’uomo viene ferocemente criticato anche a livello politico. A quel punto, il giovane Palacios tenta il tutto per tutto per ribaltare la situazione e – seguendo un consiglio di Armando – scrive una lettera al giornale dichiarando di averlo fatto per valorizzare le tradizioni del paese natio di sua moglie Lolita.

