Una vita, anticipazioni 15 e 16 novembre: VELASCO ci casca?

Anticipazioni puntata 1276 di Una vita di lunedì 15 e martedì 16 novembre 2021: Genoveva intende condurre portare Felipe in una stazione termale, in modo che l’uomo stia lontano da amici e conoscenti.

Le cure del dottor Puerta non fanno il miracolo: Bellita rimane senza voce e cantare le viene impossibile.

Antonito è stato eletto deputato del parlamento spagnolo, ma secondo Ramon è peggiorato di carattere dal momento della nomina.

Susana capisce che Armando è in partenza per una missione segreta.

Laura parla a Genoveva del fatto che ha paura per la propria vita e per quella della sorella, ma la Salmeron le spiega che non deve preoccuparsi e che deve semplicemente seguire il piano concordato.

Casilda, Alodia e le altre domestiche regalano i loro risparmi a Jacinto. Quest’ultimo così potrà acquistare un biglietto del treno, necessario a Marcelina per far visita allo zio malato.

Dopo il colloquio con Genoveva, Velasco pensa che Felipe sia vicino alla morte.

