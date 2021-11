Una vita, anticipazioni 17 e 18 novembre 2021: torna MAITE

Anticipazioni puntata 1277 di Una vita di mercoledì 17 e giovedì 18 novembre 2021: Genoveva dice a Laura dicendole che è stata lei a salvare Lorenza.

Alodia spiffera a Josè Miguel di aver visto il dottor Puerta in compagnia di un losco individuo. Il signor Dominguez a quel punto scopre che il tonico prescritto a Bellita non è in realtà un medicinale..

Marcelina ringrazia tutti gli amici della soffitta, i quali hanno contribuito a una colletta che le permetterà di recarsi a dire addio allo zio Fulgencio.

Giunge il compleanno di Camino: quest’ultima e Anabel fanno incontrare Marcos e Felicia. La giovane Bacigalupe ne approfitta per rivolgere una proposta a Felicia.

A sorpresa Maite si presenta alla porta di Camino.

Velasco va a casa di Genoveva per una cenetta romantica, ma la Salmeron, in combutta con Laura, avvelena lo champagne. Ci sarà un colpo di scena: Velasco non ci casca e intima a Genoveva di bere dal suo bicchiere.

