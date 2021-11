Una vita, anticipazioni 19 e 22 novembre: Laura uccide Velasco

Anticipazioni puntata 1278 di Una vita di venerdì 19 e lunedì 22 novembre 2021: Maite promette a Camino che non si separeranno mai più.

Roberto e Sabina accennano a un piano per abbattere una parete della cantina del ristorante Nuovo Secolo, agendo senza dire nulla a Miguel e ai vicini.

Josè Miguel ha ormai capito che il tonico del dottor Puerta non ha alcuna validità medica, ma non si sa come trovare il truffatore; Alodia apprende però che anche Jacinto è stato imbrogliato dal falso dottore e ne parla ai Dominguez, dando loro una pista per catturarlo.

Velasco ha ormai scoperto il tentativo di avvelenamento da parte di Genoveva e si lancia su di lei con un attizzatoio per ucciderla, ma Laura riesce a fare prima e lo fa fuori con un colpo di pistola alla schiena. A quel punto la Salmeron è finalmente libera di accogliere in casa Felipe, anche se quest’ultimo insiste per sapere qualcosa in più sul loro passato: lei gli dice che sono sposati.

