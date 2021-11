Una vita, anticipazioni 27 e 29 novembre: BELLITA disperata, ecco di chi è la colpa

Anticipazioni puntata 1281 di Una vita di sabato 27 e lunedì 29 novembre 2021: Sabina cerca di sabotare la relazione di Miguel con Anabel, ma quest’ultima, una volta capito come stanno le cose, le dice chiaramente che non si lascerà intimidire: tra le due, insomma, è guerra aperta!

Camino prepara i bagagli per scappare con Maite, ma intanto Felicia suona alla sua porta.

Lolita non sopporta il cambiamento di Antonito, che vuole pure farsi crescere i baffi…

Il concerto si avvicina ma Susana fa dei commenti al vetriolo sui vestiti e sul repertorio musicale di Bellita, gettando la Del Campo nello sconforto.

Liberto sta per rivelare tutto a Felipe, ma Ramon lo interrompe e appoggia la versione di Genoveva, dando del loro matrimonio una descrizione quasi sognante. Liberto, in privato, cerca poi di fargli cambiare idea, ma Ramon rimane convinto che sia la cosa migliore da fare. In seguito, Genoveva vede Felipe intento a parlare con Laura per strada.

