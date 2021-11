UNA VITA, anticipazioni 3 – 4 novembre: Felicia ha una risposta, sposerà Marcos?

Anticipazioni puntata 1272 di Una vita di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre 2021: Servante ha accantonato il suo progetto politico e ora intende concentrarsi sulla nuova Associazione dei proprietari di locande e pensioni.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dall’8 al 12 novembre 2021

Josè Miguel scopre con estremo turbamento che Bellita ha la voce roca dopo essersi affidata al guaritore di Cabrahígo. Ora l’uomo teme che la carriera della moglie possa risentirne…

Ad Acacias si diffonde la voce che Felicia ha venduto il ristorante. Tra gli abitanti del quartiere, l’accoglienza verso i nuovi proprietari non è delle migliori. La Pasamar, nel frattempo, comunica a Marcos di essere in grado di dargli una risposta riguardo alla proposta di matrimonio.

Velasco dà mandato a un suo scagnozzo di mettere in scena un furto in casa di Genoveva, per costringere la Salmeron a lasciare l’ospedale e dare modo a Laura di ammazzare Felipe.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)