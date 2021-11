Una vita, anticipazioni 5 e 8 novembre: Felipe salvo per un pelo, Genoveva vuole vendetta

Anticipazioni puntata 1273 di Una vita di venerdì 5 e lunedì 8 novembre 2021: Laura è in procinto di soffocare Felipe in ospedale, ma appena in tempo Genoveva entra nella camera e la ferma, chiedendole poi di rivelare tutto. Così la Salmeron scopre con rabbia che Javier Velasco è il responsabile delle condizioni di salute di Felipe!

Felicia dice no alla proposta nuziale di Marcos e a quel punto l’uomo propone alla figlia Anabel di tornare in Messico.

Felicia chiede a Camino di partire insieme a lei per Santander, ma la giovane è ancora infuriata con la madre e non vuol saperne!

Un medico dice a Bellita che, per non perdere totalmente la voce, deve farla riposare a lungo.

Antonito è ottimista riguardo al risultato delle elezioni ed è felice delle attenzioni che riceve da tutti i vicini di Acacias. Ramon, però, gli dice di rimanere con i piedi per terra; dopo una piccola discussione, il giovane sviene.

