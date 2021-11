UNA VITA, anticipazioni 9 e 10 novembre: BELLITA è disperata, ma c’è una sorpresa!

Anticipazioni puntata 1274 di Una vita di martedì 9 e mercoledì 10 novembre 2021: Genoveva fa una promessa a Laura e le dice che, in cambio del suo ausilio per far fuori Velasco, farà di tutto per proteggere sua sorella Lorenza.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Marcos e Felicia, festa nuziale rovinata? Ecco di chi è la colpa

I Dominguez sono sull’orlo della disperazione e tra l’altro sono in procinto di annullare i concerti di Bellita. Ma alla loro porta si presenta a sorpresa un eminente foniatra: il dottor Puerta.

Fabiana si reca da Felipe in ospedale e, nel portargli la sua torta preferita al cocco, gli dice che solo Marcia sapeva cucinarla così bene; questo nome non sembra nuovo per l’avvocato, ma poi arriva Genoveva e la conversazione deve interrompersi…

I risultati elettorali premiano Antonito, che ora sarà deputato per il partito conservatore!

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)