In che modo la “sfacciata” Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) cercherà di tenere tutto per sé il giovane e affascinante avvocato Miguel Olmedo (Pablo Carro)? Con l’arma della seduzione, anche se nelle prossime puntate italiane di Una Vita la ragazza riceverà in cambio una sorprendente proposta matrimoniale che non saprà affatto come recepire. Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa succederà…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 15 e 16 novembre: VELASCO ci casca?

Una Vita, news: Anabel si sente minacciata da Natalia?

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che le insicurezze di Anabel partiranno dall’istante in cui si presenteranno a calle Acacias i fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer), ossia i figli di Salustiano, il social messicano del padre Marcos (Marcial Alvarez). Fin da subito, sarà chiaro che i due sono arrivati in Spagna per vendicarsi di un conto in sospeso tra il Bacigalupe Senior e il loro genitore, ma ciò non impedirà a Natalia di giocare un po’ anche con Anabel.

Dopo essersi presentata alla festa nuziale di Marcos e Felicia Pasamar (Susana Soleto), occasione in cui il giovane litigherà con il fratello Aurelio, Natalia comincerà a fare la “civetta” con Pablo, lasciandogli intendere che Anabel in Messico “ha spezzato più di un cuore”. Questo lascerà interdetto l’Olmedo, che cercherà di affrontare la questione. Tuttavia, la Bacigalupe sfrutterà l’incomprensione a suo vantaggio… o per lo meno ci proverà!

Una Vita, spoiler: Anabel cerca di sedurre Miguel, ma lui le chiede di sposarlo!

Eh sì: approfittando di una notte fuori casa di Marcos e Felicia, Anabel inviterà Miguel a trascorrere del tempo con lei in orario notturno e si farà trovare con addosso delle vesti piuttosto succinte. Dopo averlo baciato e provocato più di una volta, la Bacigalupe inviterà poi l’Olmedo a seguirlo in camera da letto, ma il ragazzo rifiuterà l’offerta precisando che, qualora davvero facesse l’amore con lei, sentirebbe di mancare di rispetto non solo al loro rapporto ma persino al suocero Marcos.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A quel punto, Anabel si indispettirà ancora di più (precisando che lui la lusinga soltanto a parole e mai con i fatti) e otterrà in risposta una proposta matrimoniale di Miguel, che non saprà affatto come recepire. Il risultato? La giovane si prenderà del tempo per pensarci su, ma il pretendente unirà tutti i tasselli del puzzle e penserà che l'”indecisione” di Anabel dipenda in qualche modo dall’arrivo di Aurelio nel quartiere…

Una Vita, trame: Miguel affronta Aurelio

Tutto questo a cosa porterà? Vi anticipiamo che, appena lo vedrà cenare nel ristorante dei nonni Roberto (Miguel Larranaga) e Sabina (Ana Goya), Miguel si avvicinerà ad Aurelio con l’intento di chiedergli delle spiegazioni sulla natura del suo rapporto con Anabel. L’atmosfera non farà così fatica a surriscaldarsi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI