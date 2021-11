Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 22 a venerdì 26 novembre 2021: Velasco, scoperto il tentativo di avvelenamento di Genoveva, si avventa su di lei con un attizzatoio per ammazzarla, ma Laura lo anticipa uccidendolo con un colpo di pistola alla schiena. Genoveva, finalmente libera, accoglie in casa Felipe; l’uomo la incalza per sapere di più sul loro passato e lei gli racconta che sono sposati.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 17 e 18 novembre 2021: torna MAITE

Genoveva accoglie Felipe in casa e gli dà l’impressione che loro due siano una coppia felice, al punto che l’avvocato si considera in “luna di miele”. La donna intima a signori e domestici di non raccontare nulla del passato a Felipe, per ordine dei medici, rimanendo l’unica a gestire le informazioni che riceverà il marito.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Anabel comunica a Camino che i loro genitori si sono sposati e ora sono sorellastre. L’amica le fa conoscere Maite e Anabel intuisce subito di chi si tratti, ma promette silenzio. Miguel, intanto, prosegue il corteggiamento della bella “messicana”. In un cassetto, Felipe trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia. Con l’aiuto di Jacinto, José Miguel fa arrestare il truffatore Puerta. Quando Bellita non ritrova la voce, il marito si convince a sospendere l’esibizione, ma i Dominguez hanno ricevuto una lettera da Cinta.

Genoveva acconsente a organizzare un incontro tra Ramon e Felipe perché possano riconciliarsi. Bellita, commossa da una lettera di Cinta, decide di non annullare il concerto e sperimenta altri trattamenti per recuperare la voce in tempo. Nel frattempo vicini e domestici si insospettiscono della sua sparizione e Rosina manda Casilda dai Dominguez a curiosare. Sabina si conquista la simpatia dei domestici cucinando per loro.

Marcos e Felicia tornano dalla luna di miele e Anabel chiede alla donna di riappacificarsi con Camino. Maite incontra Liberto per riscuotere i soldi che ancora le doveva e lo informa di essere venuta a prendere Camino. Lolita e Ramon organizzano una sorpresa ad Antonito per festeggiare la sua nomina a deputato. A una riunione con Liberto e Ramon, Felipe chiede agli amici cosa pensino del suo rapporto con Genoveva.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI