Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021: Nonostante qualche timore riguardo all’uomo che ha visto uscire dal portone a volto coperto, Genoveva continua a bearsi pubblicamente della ritrovata pace con Felipe, anche se alcuni dei residenti di Acacias digeriscono a fatica la sua ostentata felicità; a rovinarle la festa, però, ci pensa Mendez che, durante una poco cordiale conversazione per strada, le annuncia che sta indagando sulla sparizione di Velasco.

Mendez interroga Genoveva a proposito della morte di Velasco, senza ricavare nulla. Bellita, sconvolta dalla notizia che la gravidanza di Cinta è a rischio, vorrebbe annullare l’esibizione davanti al re e partire per Buenos Aires, mentre Josè Miguel cerca di dissuaderla. Prosegue l’avvicinamento amoroso tra Anabel e Miguel. Ramon è infastidito, oltre che dall’atteggiamento servile dei domestici nei confronti di Antonito, dalla boria del figlio.

Roberto e Sabina proseguono nelle loro misteriose operazioni notturne di scavo sotto il ristorante, ma rischiano di essere sorpresi da Cesareo. Un uomo a volto coperto lascia una scatola sulla porta di casa di Genoveva. Quando la apre, la donna rimane visibilmente turbata.

Antonito è contento di scoprire che ha uno stuolo di giovani ammiratrici, ma Lolita non la prende affatto bene e minaccia di fare una piazzata. Alodia scopre che dovrà partire con i Dominguez per l’Argentina ed è terrorizzata dalla traversata in nave. Felicia, furiosa per alcuni commenti velenosi di Susana sulle sue nozze con Marcos e su Camino, reagisce d’impeto e inveisce contro la bigotta. Un rapinatore entra nella bottega di Lolita, terrorizzando lei, Carmen e Susana.

Genoveva trova davanti alla porta di casa una scatola contenente alcuni ritagli di giornale che parlano della morte di Marcia, ed è sempre più spaventata; Liberto, intanto, decide di raccontare a Felipe tutta la verità, ma l’avvocato lo zittisce prima che possa dire alcunché e ribadisce che preferisce restare nell’ignoranza piuttosto che rinunciare alla felicità che prova in questo momento accanto alla moglie.

Sabina sventa la rapina alla bottega atterrando il ladro a colpi di scopa. Tutti i vicini lodano la nuova titolare del ristorante per il coraggio dimostrato. Antonito si impegna a sottoporre al Parlamento il tema della sicurezza sulle strade, mentre Lolita ha un malore e sviene. Malgrado la paura di imbarcarsi, Alodia decide di partire con i suoi signori. Fabiana e Casilda le mettono qualche goccia di passiflora nell’acqua e la ragazza affronta il viaggio dormendo.

Felipe rivela a Genoveva che Liberto voleva dirgli la verità sul suo conto, ma lui gli ha impedito di rivelargliela. Genoveva assicura a Felipe che sono solo menzogne, ma la serenità dura poco, perché la Salmeron trova un biglietto minatorio. Una giovane coppia arriva nel quartiere: sono i fratelli Aurelio e Natalia Quesada, decisi a farla pagare ai Bacigalupe per tutto il male che hanno fatto. Santiago Becerra fa ritorno ad Acacias.

Cesareo è sorpreso di incontrare Santiago ad Acacias e il ragazzo gli risponde che è tornato per vendicare Marcia. Dopo essere svenuta, Lolita si rifiuta di andare dal medico. Carmen però insiste, suggerendole che potrebbe essere di nuovo incinta. Antonito riunisce vicini e domestici e chiede di essere trattato da pari, senza troppi regali e riverenze. Felipe vuole tornare a lavorare e va in ospedale a farsi visitare per avere l’approvazione dei medici.

Genoveva chiede a Liberto di non insistere nel voler svelare la verità a Felipe, ma l’uomo rimane convinto che sia la cosa più giusta. Aurelio Quesada, il nuovo messicano arrivato ad Acacias, ferma Marcos per strada: i due si conoscono e sembra che tra di loro non corra buon sangue. Anabel invece incontra Natalia e scopriamo che sono amiche d’infanzia. Quali piani avranno i Quesada?

