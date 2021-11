Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021: Bellita si fa visitare da un medico e si sente dire che l’unico modo per non perdere del tutto la voce è tenerla a riposo a lungo. Antonito è fiducioso del risultato delle elezioni e si crogiola nelle attenzioni che riceve da tutti i vicini. Ramon gli consiglia di restare con i piedi per terra e dopo una piccola discussione, il giovane sviene.

Genoveva promette a Laura che, in cambio del suo aiuto per eliminare Velasco, proteggerà sua sorella Lorenza. I Dominguez sono disperati e sono sul punto di annullare i concerti di Bellita, ma a un tratto il dottor Puerta, un’eminenza nel campo delle patologie dell’apparato fonatorio, si presenta alla loro porta.

Fabiana va a trovare Felipe in ospedale, gli porta la sua torta preferita al cocco e gli racconta che c’era solo un’altra persona che sapeva farla così bene: Marcia. Questo nome suona familiare all’avvocato, ma la conversazione con Fabiana viene troncata dall’arrivo di Genoveva. Escono i risultati elettorali: Antonito è stato eletto deputato per il partito conservatore.

Bellita abusa del rimedio che le ha dato il dottore e, nonostante le renda la voce stridula, continua a ignorare le sue istruzioni. Marcos decide di non partire per il Messico e di continuare a corteggiare Felicia. Anabel racconta a Camino di aver preso l’iniziativa con Miguel e di averlo baciato. Armando annuncia a Liberto che partirà per una lunga missione segreta e gli chiede di stare vicino a Susana, ma anche di mantenere il riserbo.

Liberto confida a Ramon e José Miguel di essere preoccupato per come Genoveva sta tentando di manipolare Felipe, ma loro non sono dello stesso avviso. Intanto Felipe sta per essere dimesso e Genoveva, temendo che in casa possa recuperare la memoria, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale; più tardi la donna invita Velasco e gli dice che suo marito è peggiorato ed è a un passo dalla morte. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

