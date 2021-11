Nelle prossime puntate di Una Vita, la seconda luna di miele tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si trasformerà in un vero e proprio incubo. Mentre si staranno recando in un’altra città, i due coniugi verranno infatti rapiti da due briganti, ma ovviamente ci sarà sotto qualcosa…

Una Vita, trame: Felipe propone a Genoveva di ripetere la luna di miele

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che la storyline partirà nel momento in cui Felipe riuscirà a convincere Genoveva del fatto che non sta mentendo riguardo la sua amnesia degli ultimi dieci anni di vita; dopo averle ribadito in più occasioni che per lui la defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) non rappresenta niente, l’Alvarez Hermoso non esiterà ad andare a letto diverse volte con la Salmeron e, al termine di una notte di passione, le farà una proposta: ripetere il loro viaggio di nozze.

Dato che oramai non avrà nessun sospetto nei suoi riguardi, Genoveva risponderà subito di sì a tale richiesta, tant’è che preparerà il viaggio il giorno successivo facendo in modo che il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) procuri una macchina per lei ed il marito.

Da lì, per la dark lady della telenovela partirà un vero e proprio calvario…

Una Vita, spoiler: Felipe e Genoveva rapiti da due briganti

Eh sì: possiamo anticiparvi che, fin da subito, il conducente avrà dei seri problemi con la vettura, cosa che costringerà i coniugi Alvarez Hermoso a pernottare in un’umile pensione lontana da Acacias. Come se non bastasse, il giorno successivo Felipe e Genoveva inizieranno ad attirare l’attenzione di due misteriosi uomini bendati, che cominceranno a seguirli con due cavalli.

Ad un certo punto del viaggio, tali criminali inviteranno quindi il conducente a fermarsi e, subito dopo, punteranno una pistola contro la Salmeron e il consorte, obbligando a seguirli. Insomma, la coppia sarà protagonista di un vero e proprio sequestro, che apparentemente non avrà nessun motivo dietro.

La situazione apparirà però decisamente più chiara nell’istante in cui i telespettatori scopriranno chi è uno dei rapitori.

Una Vita, news: Santiago ha rapito Genoveva e Felipe

Uno dei due malfattori sarà infatti Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), disposto a tutto per far sì che Genoveva confessi di avere ucciso la sua “amata” Marcia. Nei primi istanti, la Salmeron non riconoscerà però il suo rapitore anche se, in un dialogo successivo, farà presente al disperato Felipe di aver già sentito la sua voce da qualche parte.

Ma fino a quando il Becerra manterrà segreta la sua identità? E sopratutto: come reagirà Genoveva appena scoprirà chi l’ha sequestrata? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

