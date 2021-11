Fin dal principio, il matrimonio tra Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e Felicia Pasamar (Susana Solet) non sarà tutto rosa e fiori. A causa dell’arrivo ad Acacias dei fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer), il padre di Anabel (Olga Haenke) comincerà a mentire alla consorte. Vediamo dunque che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita…

Una Vita, news: Marcos e Aurelio ai ferri corti!

Aurelio e Natalia arriveranno nel quartiere con un obiettivo ben chiaro: vendicarsi di Marcos, colpevole di aver messo in grave difficoltà il padre Salustiano, suo socio in affari in Messico. Da un lato, almeno inizialmente, Natalia assumerà un atteggiamento amichevole nei riguardi di Anabel, anche se cercherà di mettere in crisi con diverse insinuazioni il suo fidanzamento con Miguel Olmedo (Pablo Carro), dall’altro Aurelio ci terrà a far sapere fin da subito al Bacigalupe Senior che è arrivato in Spagna solo per mettere i bastoni tra le ruote alla sua felicità.

Non a caso, Quesada si presenterà alla festa nuziale di Marcos e Felicia senza aver ricevuto l’invito e, come se non bastasse, rischierà di fare a pugni con Miguel quando avrà un atteggiamento abbastanza aggressivo con Anabel. Il peggio dovrà però ancora venire…

Una Vita, spoiler: Marcos comincia a mentire a Felicia

Eh sì: possiamo già anticiparvi che, nel giro di qualche giorno, Felicia intuirà che Marcos le sta nascondendo qualcosa di estremamente importante circa il suo legame con i fratelli Quesada, anche se il consorte preferirà in più di un’occasione deviare l’argomento sostenendo che non ha niente di cui preoccuparsi e che è solito risolvere da solo i suoi affari.

Tuttavia, la Pasamar non vorrà arrendersi al primo rifiuto del suo sposo ed arriverà a scoprire che, molto probabilmente, ha alcuni problemi con la contabilità del suo lavoro. Anche se, ovviamente, lo scenario sarà più difficile di quanto immaginerà, dato che il Bacigalupe sembrerà indebitato fino al collo a causa di un investimento legato a quando ancora risiedeva in Messico. Marcos sarà dunque con le spalle al muro e l’unica ad accorgersi di quello che realmente starà succedendo sarà la domestica “impicciona” Soledad (Silvia Marty).

Una Vita, trame: Aurelio vuole vendicarsi di Marcos anche per colpa di Anabel

Ad ogni modo, vi consigliamo di fare attenzione anche ad un altro passaggio della storyline: grazie ai dialoghi che farà con la sorella Natalia, sarà abbastanza chiaro che Aurelio vuole vendicarsi di Marcos anche per quanto successo tra lui ed Anabel. Non sarà quindi difficile capire che i due, quando si trovavano in Messico, hanno avuto una sorta di relazione amorosa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

