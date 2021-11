UNA VITA dal 27 novembre torna al sabato (al posto di Love is in the air)

Registriamo una novità a effetto immediato nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5, destinata a fare felici i fan di una popolare soap e a scontentare invece gli aficionados di un’altra produzione. Vediamo di che si tratta.

Con l’inizio di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che proprio il sabato va in onda dopo Beautiful, non c’è stato più spazio per Una vita e si è scelto invece di proporre Love is in the air come traino di Verissimo, il settimanale con Silvia Toffanin che viene trasmesso alle 16,30.

Da sabato prossimo (27 novembre), invece, non sarà più così: dopo i Forrester e Scene da un matrimonio, alle 15,40 toccherà alle vicende ambientate ad Acacias 38 il compito di intrattenere i telespettatori fino all’inizio di Verissimo e quindi la telenovela spagnola prenderà il posto di Eda e Serkan (la cui programmazione dal lunedì al venerdì, è bene precisarlo, continuerà normalmente).

C’è da dire anche che il palinsesto del sabato pomeriggio è destinato presto a cambiare ancora, perché Scene da un matrimonio sta per terminare la sua corsa. A breve, dunque, dovremo sicuramente parlarvi di una nuova modifica, ma intanto sabato prossimo e il successivo lo schema sarà il seguente: 13,40 Beautiful, 14,10 Scene da un matrimonio, 15.40 Una vita, 16,30 Verissimo.

