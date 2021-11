Le vicende di Uomini e Donne continuano ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno, confermandosi come uno dei format più riusciti ed apprezzati di Canale 5. Nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, Gemma tornerà sulla sua tormentata relazione con Costabile, interrottasi bruscamente durante le scorse registrazioni.

La dama, dopo un iniziale periodo esente da problemi, ha iniziato ad accusare il suo corteggiatore di essere assente e poco interessato alla frequentazione (lasciando peraltro sbigottito l’ignaro Costabile, che a seguito della sfuriata della Galgani ha deciso di mettere un freno alla loro conoscenza).

Un parziale stop che non ha sorpreso Tina Cipollari! Quest’ultima fin dall’inizio aveva messo in dubbio la veridicità dei sentimenti di Gemma, la quale secondo il parere dell’opinionista non si legherà mai a nessun uomo all’interno del programma per non rischiare di dover abbandonare il suo posto nel parterre.

Nelle puntate seguenti la dama piemontese si dirà enormemente dispiaciuta per il comportamento avuto con Costabile, ritornando sui suoi passi e scusandosi con il cavaliere per aver messo in dubbio il suo amore.

Un cambio di atteggiamento repentino per Gemma, intenzionata a recuperare il rapporto con Costabile dopo aver capito di provare i suoi stessi sentimenti. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.