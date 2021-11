Nelle prossime puntate di Uomini e Donne comincerà una nuova fase per Isabella Ricci all’interno della trasmissione. La dama è alle prese con la conoscenza di Fabio Mantovani, il cavaliere sceso in studio appositamente per lei e con il quale sta instaurando ormai un feeling particolare.

Benché all’inizio della loro conoscenza non siano mancati alcuni dubbi e incomprensioni, la Ricci sembra essere entusiasta del corteggiatore; quest’ultimo si dirà altrettanto soddisfatto della compagnia di Isabella, la quale sembra disposta a lasciare la trasmissione con Fabio nelle prossime settimane.

Intanto continua a tenere banco la situazione di Ida e Fabio. Dopo la falsa uscita delle scorse puntate, Ida non vuole più avere rapporti con il Tavani, delusa dal comportamento dell’uomo (che sul più bello ha deciso di declinare la proposta della Platano di abbandonare insieme il programma).

Poche, se non inesistenti, insomma, le speranze di rivedere insieme Ida e Fabio, i quali sono passati da fidanzati a nemici nel giro di pochissime settimane. In studio sarà inoltre presente la showgirl ed ex tronista Giulia De Lellis per presentare il nuovo libro di Raffaella Mennoia.

