Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il nuovo tronista Matteo Ranieri comincerà a fare una scrematura delle numerose pretendenti scese in studio appositamente per lui. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha infatti già accolto diverse corteggiatrici, con le quali però non è ancora scattato il feeling, rendendo necessario l’arrivo nel programma di altre ragazze pronte a lottare per ottenere il suo cuore.

Ulteriori passi in avanti anche per quanto riguarda i troni di Roberta e Andrea Nicole, con quest’ultima in particolare che apparirà sempre più legata a Ciprian, scatenando la gelosia di Alessandro che chiederà maggiore considerazione da parte della Conte.

In attesa del ritorno in presenza di Gemma Galgani, costretta a trascorrere alcune settimane in quarantena a causa della sua positività al Covid, in puntata continuerà a tenere banco la fine della relazione tra Ida e Diego, che – seppure abbiano manifestato l’intenzione di non voler proseguire insieme – non mancheranno di attaccarsi reciprocamente.

Chi invece apparirà sempre più vicina a coronare il proprio sogno d’amore è Isabella Ricci. La dama insieme a Fabio sta vivendo dei momenti indimenticabili, che potrebbero spingerla presto a uscire dalla trasmissione insieme alla sua metà. Tutto questo ed altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.

