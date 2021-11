La drammatica storia di Yara Gambirasio, la ragazzina scomparsa a Brembate di Sopra (Bg) nel novembre del 2010 e che amava la ginnastica ritmica, verrà raccontata da Canale 5 con il film tv di Marco Tullio Giordana intitolato Yara.

Il tv movie, scritto da Graziano Diana e co-prodotto da Taodue, Netflix e RTI, non è la ricostruzione dell’omicidio ma dell’indagine condotta dal pubblico ministero Letizia Ruggeri (interpretata da Isabella Ragonese). Le investigazioni portarono alla condanna all’ergastolo del muratore Massimo Bossetti (Roberto Zibetti), l’uomo che ancora oggi dopo undici anni si proclama del tutto estraneo al terribile omicidio che tolse la vita alla tredicenne.

YARA: su Canale 5 il film tv sul caso di Yara Gambirasio

Nel cast, oltre ai protagonisti Isabella Ragonese e Roberto Zibetti, c’è la giovanissima attrice Chiara Bono (già vista in molte produzione Rai) nel ruolo di Yara. Sandra Toffolati e Mario Pirrello sono invece i genitori della giovane ginnasta, mentre Alessio Boni e Thomas Trabacchi interpretano il Colonnello Vitale e il Maresciallo Garro, due personaggi creati apposta per la narrazione del racconto.

La pellicola, uscita in anteprima mondiale lo scorso 5 novembre su Netflix, è entrata nella top ten di oltre 70 Paesi del mondo, diventando il film non in lingua inglese più visto a livello globale; oltre alla messa in onda su Canale 5, Yara sarà presto disponibile anche su Mediaset Infinity.

