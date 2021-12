Beautiful, anticipazioni 2 dicembre: HOPE non sa che fare con Thomas, che intanto…

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 2 dicembre 2021:

Hope (Annika Noelle) informa Brooke (Katherine Kelly Lang) del desiderio di Thomas (Matthew Atkinson) di tornare alla Hope For The Future. La giovane è in conflitto visto che lo ritiene uno stilista perfetto, ma la madre la avverte di non fidarsi di lui.

Thomas, intanto, sembra vivere un episodio di allucinazione e discute con il “manichino parlante” che ritiene che Hope, in realtà, lo desideri.

Zende (Delon De Metz) riceve la visita di Julius Avant (Obba Babatundé), il quale non serba affatto rancore nei confronti dell’ex genero.

