Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il pubblico d’oltreoceano apprenderà qualcosa di nuovo su Hope Logan Spencer: la ragazza è un’appassionata di arti marziali! Ancora non è chiaro se la figlia di Brooke coltivi questa disciplina da sempre o se vi si sia avvicinata solo di recente (perché, altrimenti, in passato non ha sfruttato questa letale abilità?), ma quello che è certo è che Hope scoprirà di avere in comune questa passione con il padre Deacon Sharpe.

Gli autori sembrano insomma decisi ad ignorare o quasi il fatto che l’uomo per qualche anno aveva già avuto modo di vivere a Los Angeles (frequentando la figlia) e dunque ci presentano questo recente riavvicinamento come la prima vera occasione per conoscersi meglio. Dunque Hope e Deacon, sorpresi dal comune interesse per il karate, si alleneranno insieme, ma il bel momento verrà improvvisamente interrotto. Interverrà Ridge?

Non è certo la prima volta che ad un personaggio, anche se presente da tempo nella soap, vengano affibbiati tratti inediti e fino ad allora mai citati: un esempio fu lo stesso Ridge che, quando ebbe una relazione con Katie Logan, scoprimmo essere un appassionato da poesia e letteratura (quando, a dirla tutta, prima di quel momento non era stati mai mostrato con un libro in mano!).

Fatto sta che la scelta di puntare sul karate non è casuale, ma si ispira ai reali interessi degli interpreti di Hope e Deacon: Annika Noelle e Sean Kanan praticano davvero questo sport nella vita reale e la carriera di Kanan iniziò nel 1989 proprio con una partecipazione al film Karate Kid III – La Sfida Finale. Tra l’altro i due colleghi hanno scoperto solo di recente che, in passato, erano allenati dallo stesso istruttore!

L’espediente sarà dunque un gancio che verrà usato per rafforzare ulteriormente il rapporto che padre e figlia stanno costruendo: li vedremo recitare “Metti la cera, togli la cera”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

