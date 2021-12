Beautiful, anticipazioni italiane: LIAM sconvolto, scopre il “manichino Hope” ma…

Prosegue (anche nel periodo natalizio) la programmazione italiana di Beautiful, con puntate che vedranno protagonista “Liam l’incompreso“. Eh sì: il giovane Spencer (Scott Clifton) farà un’inquietante scoperta… ma nessuno lo starà ad ascoltare più di tanto!

Le anticipazioni relative alle puntate in onda a breve su Canale 5 ci dicono che Liam sta per scoprire che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) ha in casa un manichino con le fattezze di Hope (Annika Noelle). Grande sarà l’inquietudine del figlio di Bill (Don Diamont), nonostante Thomas si affretterà a rassicurarlo che la bambola è lì per ragioni esclusivamente professionali.

In realtà noi sappiamo già della nuova instabilità mentale di Thomas, che arriverà a sentire il manichino che gli suggerisce di uccidere Liam. Per fortuna, il giovane Forrester resisterà alla tentazione…

Quanto a Liam, il ragazzo – allarmato – farà di tutto per convincere chi gli sta intorno che qualcosa di strano sta succedendo, ma non riuscirà a coinvolgere nella sua ansia né Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e né Hope. Quest’ultima si renderà conto nel giro di pochi episodi che in effetti Thomas ha in casa un manichino che le somiglia tantissimo, ma – una volta superata la sorpresa – tenderà a fidarsi.

Insomma, la grande preoccupazione di Liam sarà molto sottovalutata da Hope e Steffy e neanche Finn (Tanner Novlan) sembrerà dare alla cosa l’importanza che merita. Faranno tutti male? Ebbene sì… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

