Il debutto in video di Krista Allen nei panni di Taylor Hayes, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, è ormai alle porte: il prossimo 10 dicembre (negli Stati Uniti, ovviamente). Le impressioni che vi avevamo raccontato alla notizia di questo recast sono state confermate dagli attuali sviluppi USA: si sta per aprire un nuovo capitolo del triangolo classico che, per anni, ha visto coinvolta la psichiatra con Ridge e Brooke Forrester. Ad ufficializzarlo sono gli schieramenti dei loro stessi figli, improvvisamente regressi all’infanzia e che desiderano ardentemente vedere riuniti i rispettivi genitori.

Da una parte c’è Hope Spencer, ferma nella propria decisione di ricostruire un rapporto con il padre Deacon Sharpe: la ragazza è certa del cambiamento di Deacon e sicura anche che quello che egli condivise con Brooke non fu solo una sordida storia clandestina, ma un amore potente. La prova? Il fatto che da quell’unione sia stata concepita una figlia.

Ridge, invece, è totalmente contrario ad accettare ogni possibile redenzione da parte di un tipo come Deacon e se, dapprima, l’obiettivo era proteggere la figliastra da nuove delusioni paterne, ora – data la caparbietà della giovane – l’attenzione si è spostata su Brooke. Ridge pensa che la moglie sia stata vittima della seduzione di Deacon e ritiene che l’uomo possa ancora avere il potere di imbrogliarla. Ma, soprattutto, lo stilista non vuole vedere per casa l’uomo simbolo del periodo più buio della sua Logan. Una sorta di gelosia, della quale a pagare il prezzo è proprio Hope, che Ridge alla fine ha invitato a lasciare lo chalet e la proprietà di Brooke.

Peraltro la stessa Hope, come vi avevamo riportato, aveva ventilato tale possibilità quando aveva imposto un ultimatum a Brooke: o la madre le avrebbe assicurato il suo appoggio con Deacon o lei si sarebbe trasferita con il marito e i figli altrove!

L’idea di non avere più i suoi familiari “a portata di mano” terrorizza la Logan senior che, scoperto il gesto di Ridge, lo ha duramente affrontato mettendo in chiaro che quella è la sua casa, in cui lui si è trasferito. Di conseguenza, ogni decisione su chi sia libero di circolarvi spetta a lei. Rivendicando il fatto di avere alla fine accettato Thomas, Brooke ha imposto a Ridge la presenza di Deacon, che lui dovrà accettare nelle loro vite.

Per quanto riguarda Deacon, l’uomo spera che la tensione tra marito e moglie possa presto separarli, così da lasciargli campo libero con Brooke. A quest’ultima, peraltro, Sharpe ha ricordato la loro chimica, certo che quello con lui sia stato per la Logan il miglior sesso della sua vita!

Se da una parte Hope è sembrata accarezzare l’idea di vedere i genitori insieme, guardando con un velo di tristezza le effusioni tra Ridge e Brooke, più espliciti sono stati Thomas Forrester e Steffy Finnegan. Una volta scoperte le tensioni nel matrimonio del padre, i due hanno dato voce alle proprie convinzioni che Brooke non renderà mai Ridge felice, ricordando la serenità che imperversava invece nella loro famiglia con la defunta Phoebe e mamma Taylor (prima che questa venisse creduta morta).

Se, dunque, solo al Ringraziamento Steffy osservava felice le effusioni tra Ridge e la matrigna, poche puntate dopo gli autori le hanno fatto fare un rapido cambio di opinione, perché questo la nuova storyline richiede. Ed ecco dunque che la giovane ha fatto presente a Ridge che lui ha sempre un’altra opzione: tornare da Taylor. E dimenticatevi gli impegni umanitari in Africa: stando alle parole di Steffy, ciò che tiene Taylor lontana (anche per matrimoni, nascite ed emergenze di salute dei figli) è il non riuscire a vedere Ridge al fianco di Brooke.

Le cose, quindi, stanno per cambiare: la psichiatra tornerà in città, riunendosi ai figli e all’ex marito. In particolare lei e Thomas vivranno un profondo momento di connessione, in cui la madre si scuserà per la propria assenza, mentre Brooke sarà colta alla sprovvista nell’apprendere del ritorno della donna. Ridge, frattanto, avrà modo di trovare conferma che Hope non è l’unica Logan con cui Deacon spera di riavvicinarsi!

Inoltre, Taylor spiegherà a Steffy e Thomas quanto sia stato difficile per Ridge accettare quello che è successo tra Brooke e Deacon. Quest’ultimo spoiler, in realtà, ha già fatto storcere il naso ai fan storici della soap: all’epoca, infatti, Ridge era da anni sposato con Taylor, la quale aveva perfino un rapporto cordiale con Brooke visto che le loro vite personali erano completamente separate. Non solo: Ridge aveva scoperto la verità su Deacon e Brooke solo dopo l’apparente morte della psichiatra!

Vedremo se i dialoghi in questione saranno più congrui con la storia della soap, o se quest’ultima, come spesso accade, verrà in parte riveduta e corretta per adattarsi alla trama che gli sceneggiatori vogliono raccontare…

Intanto Krista Allen si è dovuta adattare all’immagine di Taylor, almeno per questo iniziale periodo di transizione: in pratica, forse per non sconvolgere troppo il pubblico che dovrà adattarsi al recast, l’attrice dovrà nascondere i suoi capelli corti sotto più lunghe parrucche, che meglio sposino i tratti della storica interprete Hunter Tylo.

Non è di certo il primo caso in cui un attore di Beautiful deve sottostare a specifici canoni dei personaggi, che gli autori vogliono salvaguardare: ad esempio Annika Noelle, nell’interpretare Hope, da anni deve tingere di biondo la sua scura capigliatura, perché si vuole mantenere questa caratteristica del suo alter ego. La Allen ha però dichiarato che quella delle parrucche dovrebbe essere una soluzione temporanea, almeno fino a quando i suoi capelli naturali non arriveranno alla lunghezza desiderata.

Intanto sarà possibile interagire in diretta con Krista il 17 dicembre, sul canale YouTube di Beautiful, nell’appuntamento settimanale “Bold Live”. L’attrice chiuderà questa prima stagione delle conversazioni dirette tra gli attori e i fan, che riprenderà poi da inizio 2022. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

