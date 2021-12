Beautiful, anticipazioni americane: “Vuoi sposarmi?”. Ma lei cosa risponderà?

Anticipazioni puntate americane Beautiful: ZENDE fa la proposta a PARIS ma lei…

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Zende Forrester Dominguez chiederà a Paris Buckingham di sposarlo, ma la risposta della ragazza potrebbe non essere quella che lo stilista spera. Il ragazzo, reduce da un breve matrimonio con Nicole Avant (finito per motivazioni mai ben precisate), è pronto a sposarsi di nuovo e stavolta con la sorella di Zoe, appena sbarcata sulla scena negli episodi italiani.

Come più volte riportatovi, Paris è fantastica, almeno per quanto riguarda l’opinione dei personaggi della soap, che per volontà degli autori non fanno altro che decantare quanto la ragazza sia splendida dentro e fuori ogni volta che la incrociano. Oltre a Zende, a perdere la testa per Paris è stato anche Thomas Forrester, che però è stato respinto dalla Buckingham: quella linea narrativa sembra essere stata subito abbandonata dagli autori, con la stessa velocità con la quale era stata introdotta.

Beautiful, trame americane: anche Carter affascinato da Paris

Thomas ha incassato amichevolmente il rifiuto, augurando a Paris la felicità con il suo fortunato cugino, capendo quanto le cose fossero diventate serie tra lei e Zende. Ma, immediatamente, la giovane ha attirato pure l’attenzione di Carter Walton: sebbene l’avvocato l’avesse messa in guardia da Thomas, alla fine sembra essere rimasto affascinato lui stesso. Non ci sono state in realtà vere e proprie dichiarazioni, ma le premesse sembrano esserci tutte. A spiegare l’effetto calamita di Paris per gli uomini ci ha pensato l’interprete di Carter, Lawrence Saint-Victor:

C’è qualcosa in lei di innatamente buono. Carter ha passato un momento buio, ma Paris gli ha portato un po’ di luce. Non credo sia pronto ad andare oltre, ma c’è sicuramente una forte ammirazione.

Beautiful, news USA: PARIS si era presa una cotta per FINN

La storia tra Zende e Paris va avanti da diversi mesi, ma con alti e bassi che si adeguano puntualmente a ciò che in un dato frangente favorisce la direzione di una trama; poco importa insomma se, fino a pochi episodi prima, sia stato detto l’esatto contrario!

E così, se i due sembravano pazzi l’uno per l’altra, la scorsa estate Paris ha vissuto brevemente ospite di Steffy e Finn, prendendosi una cotta per quest’ultimo. Il sentimento tra lei e Zende, di punto in bianco, sembrava essersi affievolito, al punto che i due avevano deciso di fare dei passi indietro (considerando che, oltre a frequentarsi, lavoravano insieme). Insomma, rischiava di essere troppo.

Beautiful, spoiler USA: PARIS è davvero pronta a sposarsi?

Tuttavia, quando si è deciso di abbandonare un coinvolgimento triangolare tra Paris, Steffy e Finn, tra la Buckingham e Zende le cose sono apparse improvvisamente di nuovo rose e fiori, anche se Paris ha respinto la proposta di convivenza di Zende preferendo accettare l’offerta di Thomas di lasciarle il suo appartamento.

I piani di trasferimento del figlio di Ridge, a quel punto, sono entrati in stallo, dando modo alla sua cotta per Paris di rafforzarsi con quella temporanea convivenza. Dopo il rifiuto, tuttavia, alla questione non è stato fatto più cenno. Ma le cose tra Zende e Paris, al contrario, si erano fatte molto forti e, dopo tanta attesa, i due sono entrati anche in intimità fisica. Attenzione, però, non è tutto oro quello che luccica. Se, infatti, da una parte Zende ha chiesto a Quinn Forrester di forgiare un anello di fidanzamento, pianificando di chiudere l’anno con la fatidica proposta, Paris potrebbe non essere pronta.

Testimone dei suoi dubbi è stato proprio Carter Walton: sospettando le intenzioni di Zende, il legale ha affrontato la questione con Paris che – ritenendo improbabile che il ragazzo la voglia già sposare – ha nuovamente minimizzato la loro relazione dicendo che sono ancora troppo giovani, che si frequentano da troppo poco tempo e che la storia non è ancora così seria.

Insomma, gli autori hanno cambiato idea varie volte: quest’ultima è la versione definitiva? Zende è innamorato, ma Paris ancora non così tanto? Lo scopriremo a breve, perché la risposta della Buckingham alla proposta sorprenderà sia Carter che Zende!