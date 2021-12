Beautiful, spoiler USA: un inaspettato invito per SHEILA CARTER

Nelle puntate americane di Beautiful, il Natale riserverà a Sheila Carter un’inaspettata sorpresa, un vero e proprio miracolo. La donna, infatti, riceverà un inaspettato invito da parte di Taylor Hayes per trascorrere il giorno di festa con lei, Steffy, Finn, Kelly e il piccolo Hayes.

Sheila apprenderà da Deacon Sharpe del ritorno a Los Angeles della psichiatra e un confronto tra le due è quello che i fan storici della soap attendono da vent’anni. Quando infatti, nella stagione 2005, Taylor fece ritorno in città dopo essere fuggita dal principe Omar, rivelando di essere sopravvissuta, la Carter non era in scena a Beautiful, ma – trovandosi in quel periodo nelle vicende di Febbre D’Amore – ricevette l’informazione grazie ai giornali, festeggiando l’idea di potersi a quel punto considerare scagionata da un’accusa di omicidio per la quale era latitante, dopo essere evasa di prigione.

Beautiful: il passato di SHEILA e TAYLOR

In realtà le peripezie di Sheila proseguirono e non fu mai una cittadina libera per anni, fino a che, nel 2017, non sbucò fuori nuovamente a Los Angeles, rivelando di aver scontato una pena detentiva in carcere e di non dover più fuggire di fronte alla legge.

Lo sparo che durante lo scontro con Sheila per proteggere Brooke sembrò costare la vita a Taylor è da sempre ritenuto dai suoi familiari come la vera causa che portò la psichiatra a perdere tutto, quella famiglia felice che, quando tornò dopo anni di apparente morte, era ormai scomparsa per sempre. E dunque ci si aspetterebbe un duro confronto tra Taylor e Sheila: in realtà la stessa Taylor estenderà un invito che saprà di tregua alla donna che, da mesi, Steffy sta cercando di tenere lontana dalla sua famiglia. La ragazza, infatti, sarà sconvolta di fronte all’idea della madre, a cui Sheila invece dimostrerà grande gratitudine.

Da anni Taylor sembra covare un eterno rancore per quella vita persa, a tal punto di rovinare qualsiasi chance per la felicità: è davvero possibile che sia pronta a perdonare Sheila e, addirittura, a concederle una nuova chance di dimostrarsi una persona cambiata, tanto da poter aver spazio nella vita del comune nipote Hayes? Oppure, quella di Taylor sarà solo una strategia, del tipo “tieni ancor più stretti i tuoi nemici”, in modo da poter controllare da vicino Sheila e assicurarsi che non metta i suoi cari in pericolo?

Nelle prossime puntate americane avremo modo di scoprirlo, ma intanto sappiamo già che, se il Natale porterà un’inaspettata felicità nella vita della Carter, la donna sarà poi protagonista di un duro scontro con Brooke Forrester: oltre alle vecchie ruggini, c’entreranno anche i sentimenti che Sheila sembra aver sviluppato per Deacon, il quale invece è eternamente affascinato dall’ex suocera? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

