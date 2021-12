BLANCA 2, la seconda stagione della fiction si farà? Le ultime news

BLANCA, la serie tv con Maria Chiara Giannetta, avrà una seconda stagione? Parla il produttore

Si conclude stasera (21 dicembre), con la sesta ed ultima puntata intitolata Tornando a casa (QUI la trama), la prima stagione di Blanca, la serie tv Lux Vide liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che ha visto protagonista l’attrice Maria Chiara Giannetta e che si è avvalsa anche della prestigiosa consulenza artistica del tenore Andrea Bocelli.

Ieri sera la quinta e penultima puntata della fortunata fiction (che segue le vicende investigative e private di Blanca, una giovane consulente di polizia non vedente con la capacità di notare suoni e dettagli che spesso sfuggono a chi invece può usare i cinque sensi) ha incollato alla tv ben 5.512.000 spettatori pari al 26% di share: un vero e proprio plebiscito di ascolti, al punto che i fan si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Blanca, Luca Bernabei: “Stiamo già lavorando alla seconda stagione”

Ebbene, il rinnovo è praticamente certo anche se la Rai ancora non ha ufficializzato il ritorno di Blanca. Ad annunciarlo è stato proprio il produttore Luca Bernabei, intervistato da La Repubblica, anticipando che la serie tv avrà nuove puntate: “Stiamo già lavorando alla seconda stagione“.

Una conferma che non stupisce affatto in quanto, oltre al successo strepitoso ottenuto in tv (registrando nelle prime cinque puntate una media di share del 25% con circa cinque milioni e mezzo di telespettatori), la fiction è stata venduta all’estero (Spagna e Francia in primis) ancor prima della messa in onda su Rai 1. Inoltre Blanca si è aggiudicata anche un importante riconoscimento che sottolinea l’eccellente lavoro svolto, ottenendo il DQ Craft Award per l’innovazione ai C21 International Drama Awards.

Insomma, Blanca e il suo fido cane Linneo hanno conquistato proprio tutti – dalla critica al pubblico – e pertanto la serie ha tutte le carte in regola per tornare in futuro su Rai 1 con nuove emozionanti avventure, Non ci resta dunque che attendere la (scontata) conferma della Rai.