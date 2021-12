Lunedì 20 dicembre 2021 su Rai 1 vedremo la quinta puntata della fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ecco anticipazioni e trama del quinto episodio:

BLANCA fiction: trama episodio dal titolo MACCHIE, in onda lunedì 20 dicembre 2021 in prima serata su Rai 1

La scomparsa di una ragazza, studentessa in Ingegneria e impegnata in un dottorato di ricerca, colpisce parecchio Liguori ed è destinata a riaprire una ferita dentro di lui. Come mai?

Il sospettato principale del crimine di questa puntata è un potente petroliere che viene difeso da Livia, un avvocato che è anche… la mamma di Liguori! Tra madre e figlio c’è dunque una nuova occasione di contrasto…

Il mistero continua: qualcuno continua a spiare Blanca e il suo cane, sia in casa che fuori. La nostra protagonista è a rischio?

