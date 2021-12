10 giorni con Babbo Natale, cast e trama del film di stasera in tv su Canale 5

Questa sera (martedì 14 dicembre 2021) su Canale 5 va in onda in prima visione 10 giorni con Babbo Natale, una divertente commedia natalizia firmata da Alessandro Genovesi che vede al centro della trama l’esilarante avventura di una famiglia, i Rovelli, in viaggio verso la fredda Lapponia. Nel cast ci sono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono (quest’ultimo nei panni di un sedicente Santa Claus).

Leggi anche: Sabato, domenica e lunedì: cast e trama film tv del 14 dicembre 2021

Carlo e Giulia (De Luigi e Lodovini) sono marito e moglie. Da quando lei ha ripreso a lavorare, lui deve occuparsi delle faccende domestiche e dei bambini, un impegno faticoso che non gli piace affatto. Proprio quando l’uomo decide di tornare a lavorare, la moglie gli comunica che è in lista per un’importante promozione la porterebbe a trasferirsi in Svezia e il colloquio si terrà a Stoccolma, la vigilia di Natale.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Una situazione che farebbe arrabbiare anche il più docile dei mariti, ma non Carlo a cui viene la brillante idea di accompagnarla con il vecchio camper di famiglia insieme ai loro bambini, Bianca, Tito e Camilla, per vivere tutti insieme una grande avventura verso il Polo Nord. Ma durante il lungo tragitto, la famiglia Rovelli investe un uomo che sostiene di essere Babbo Natale…

Dopo il grande successo al cinema di 10 giorni senza mamma, Paolo Genovesi torna con questa divertentissima commedia natalizia proponendo lo stesso schema vincente e il medesimo cast: De Luigi-Lodovini e i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai, con l’aggiunta di Diego Abatantuono.

Una storia di Natale magica e familiare ma soprattutto ad alto tasso di risate, che si lascia seguire sia per la trama dai buoni sentimenti e sia per gli incantevoli​ paesaggi innevati. Una piccola curiosità: molte delle scene non sono state girate in Finlandia ma in Alto Adige, una regione che soprattutto d’inverno risplende di un’atmosfera meravigliosamente fiabesca.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.